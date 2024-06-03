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الثلاثاء 04 يونيو 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مصادر لـ"البوابة نيوز": المحافظون مستمرون تسييرًا للأعمال لحين إعلان الحركة بعد عيد الأضحى

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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أكدت مصادر مطلعة، أن تقديم الحكومة استقالتها اليوم للرئيس عبدالفتاح السيسي لا يعني استقالة المحافظين، مشيرا إلى أن المحافظين مكلفين بتيسير الأعمال بعد حلف اليمين الدستوري للرئيس السيسي رئيسا لجمهورية مصر العربية .

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن حركة المحافظين جاهزة ولكن سيتم الإعلان عنها بعد إعلان الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لافتا إلى أن إعلان حركة المحافظين بعد عيد الأضحى المبارك. 

وكلف اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي  الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة تضم الخبرات والكفاءات اللازمة لإدارة المرحلة القادمة والتي سوف تعمل على تحقيق التطوير المرجو في الأداء الحكومي ومواجهة التحديات التي تواجهها الدولة المصرية. 

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