الشهادة الإعدادية 2024.. "تعليم البحيرة": انتهاء الامتحانات اليوم وبدء التصحيح بالكنترولات

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، انتظام سير امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني، في يومها السادس والأخير وكذا بجميع الأيام السابقة، والتي شهدت وصول أوراق الأسئلة والاجابة وكذا انتظام دخول الطلاب واستقرار العمل وفتح اللجان في مواعيدها المقررة، وبدء الامتحانات دون أي مشاكل أو تسريبات.

امتحانات الشهادة الإعدادية في البحيرة

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم في البحيرة، في بيان له اليوم الثلاثاء، الى انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم بأداء الطلاب مادة اللغة الإنجليزية، مؤكدًا الالتزام بجميع الضوابط المنظمة لسير الامتحانات، وتنفيذ كافة تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وتقديم كافة سبل الراحة لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

كما شهدت امتحانات الشهادة الإعدادية في البحيرة، والتي انطلقت يوم الأربعاء الماضي 15 مايو، تقدم عدد 115 ألف و139 طالب وطالبة، لأداء الامتحانات أمام 627 لجنة بعدد 18 إدارة تعليمية.

امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني

وأدي 1.6 مليون طالب وطالبة في الصف الثالث الإعدادي علي مستوي محافظات الجمهورية لامتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2024، والتي بدأت يوم السبت 18 مايو 2024 وتستمر حتى يوم الخميس 23 مايو 2024.

وفي السياق ذاته اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع الإجراءات اللازمة لتأمين سير امتحانات الشهادة الإعدادية، بشكل منتظم ونزيه، حيث تم تشكيل غرف عمليات بمركز كل مديرية لمتابعة سير الامتحانات، وتلقي أي بلاغات، والتواصل مع غرف العمليات بوزارة التربية والتعليم، كما تم تكليف لجان متابعة من الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية، والإدارة العامة للتنسيق الأمني بوزارة الداخلية، لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بجميع المدارس، كما تم تخصيص غرف عمليات بوزارة الصحة لمتابعة أي حالات صحية طارئة قد تتعرض لها الطلاب أو أعضاء لجان الامتحانات.

ومن جهتها وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التعليمات للطلاب بضرورة مراجعة المناهج الدراسية جيداً، والحصول على قسط كافٍ من الراحة، وتناول وجبة إفطار صحية، والوصول إلى لجان الامتحانات مبكراً، كما وجهت التعليمات لأولياء الأمور بضرورة تهيئة المناخ المناسب للطلاب للمذاكرة، وتقديم الدعم النفسي لهم، وتجنب التوتر والقلق.