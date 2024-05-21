ads
الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالأسماء.. إصابة 11 شخصًا بحادث انقلاب ميكروباص بصحراوي البحيرة

صورة إرشيفية
صورة إرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصيب 11 شخصًا بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الثلاثاء، إثر انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الضبعة قرب مدخل ليبيا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغًا بالحادث وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص وأسفر الحادث عن إصابة 11 شخصًا وتم نقلهم لمستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

والمصابين هم كل من: "ا.م، ذكر، 27 عامًا، ا.م، ذكر، 43 عامًا، ا.ح، ذكر، 27 عامًا، ا.ر، ا.ع، ذكر، 23 عامًا، خ.م، ذكر، 54 عامًا، س.س، ذكر، 20 عامًا، م.ال، ذكر، 53 عامًا، ا.ح، ذكر، 27 عامًا، ا.ع، ذكر، 56 عامًا، م.ع، ذكر، 38 عامًا"، وتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتقديم الرعاية الطبية للمصابين، وتستمر الجهود لاستكمال العلاج اللازم لهم.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

اصابة 11 شخص البحيرة انقلاب سيارة ميكروباص صحراوي البحيرة حادث انقلاب ميكروباص مستشفي وادي النطرون التخصصي