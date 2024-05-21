بالأسماء.. إصابة 11 شخصًا بحادث انقلاب ميكروباص بصحراوي البحيرة

أصيب 11 شخصًا بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الثلاثاء، إثر انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الضبعة قرب مدخل ليبيا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغًا بالحادث وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص وأسفر الحادث عن إصابة 11 شخصًا وتم نقلهم لمستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

والمصابين هم كل من: "ا.م، ذكر، 27 عامًا، ا.م، ذكر، 43 عامًا، ا.ح، ذكر، 27 عامًا، ا.ر، ا.ع، ذكر، 23 عامًا، خ.م، ذكر، 54 عامًا، س.س، ذكر، 20 عامًا، م.ال، ذكر، 53 عامًا، ا.ح، ذكر، 27 عامًا، ا.ع، ذكر، 56 عامًا، م.ع، ذكر، 38 عامًا"، وتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتقديم الرعاية الطبية للمصابين، وتستمر الجهود لاستكمال العلاج اللازم لهم.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.