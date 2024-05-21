ضبط عبوات بويات منتهية الصلاحية بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

حملات تموينية علي الأسواق في البحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة محمد عبد العال - مدير المديرية رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطري حيث تم تنفيذ عدة حملات تموينية على المخابز والأسواق بمتابعة سمير البلكيمي - وكيل المديرية أسفرت تلك الحملات بمركزى إدكو ودمنهور، تم ضبط 114علبة سجائر مجهولة المصدر و 130 قطعة سلع غذائية منتهية الصلاحية و 4 طن جبنه بيضاء مجهولة المصدر و150 عبوة بويات منتهية الصلاحية كما تم تحرير 9 محاضر نقص أوزان و عدم الإعلان عن الاسعار لأنشطة تجارية مختلفه ومحضر ذبح خارج المجازر الحكومية.

وبمركز بدر تم ضبط 105عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية و47 كجم فول مجهول المصدر وكمية من المخصبات والمبيعات الزراعية مجهولة المصدر كما تم تحرير محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار.

وبحملات مماثلة بمركزى كوم حمادة وايتاى البارود تم ضبط كمية من اللحوم والفراخ و البانية و500 عبوة مواد غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمي و200 عبوة منظفات مجهولة المصدر كما تم تحرير 20 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة و محضرين عرض للبيع لحوم مكشوفة وعرضه للتلوث، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.