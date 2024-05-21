عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: " اتهامات ومذكرات اعتقال.. غضب عالمي ضد حكومة الاحتلال".

ما زالت تبعات قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن إصدارها أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت بشأن ارتكابها جرائم حرب في قطاع غزة، ما زالت تلقي بظلالها داخل أروقة السياسة في واشنطن، حيث هدد رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون بفرض عقوبات عليها وعلى قادتها بعد تحركها الأخير على إسرائيل.

جونسون الذي أعلن عن دعمه للمجازر الإسرائيلية في غزة، منذ اليوم الأول من العدوان، أكد أن الولايات المتحدة ستفعل كل ما يلزم للحفاظ على أمن إسرائيل، مطالبا أمن الرئيس الأمريكي جو بايدن بسرعة وقف أوامر الاعتقال التي انظرتها المحكمة ضد حليف واشنطن بالشرق الأوسط.

قرار المحكمة الجنائية الدولية دفع الرئيس الأمريكي جو بايدن بالرد عليه بقوله إن إسرائيل لم ترتكب إبادة جماعية في حملتها العسكرية المستمرة في قطاع غزة، واصفا ما فعلته المحكمة ضد إسرائيل بالتحرك الشنيع مطمئنا المسؤولين في تل أبيب بأن الدعم الأمريكي لسلامة وأمن إسرائيل هو دعم ثابت ولا يتغير.