البيت الأبيض يرفض إدانة إسرائيل على مصادرة معدات البث لأسوشيتدبرس في غزة

كشفت صحيفة بوليتيكو بأن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، ترفض إدانة إسرائيل على مصادرة معدات البث المباشر الخاصة بأسوشيتدبرس في غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.





