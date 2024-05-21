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الثلاثاء 21 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بيان من الأوقاف والأعلى للإعلام والوطنية للصحافة ونقابة الصحفيين بشأن تصوير الجنازات

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اجتمع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، مع الكاتب الصحفي  كرم جبر ، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي  خالد البلشي،  نقيب الصحفيي، و الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، 
بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة.

أكد الجميع احترام قدسية دور العبادة، واحترام جلال مشهد الموت، واحترام مشاعر أهل الميت، واحترام حرية الصحافة والإعلام ودورهما الوطني في آن واحد، ومراعاة لكل القيم الأخلاقية والإنسانية والمهنية تم الاتفاق على صيغة توافقية لا يجور فيها حق على حق، ولا إيثار حق على حساب حق آخر.

وقال وزير الأوقاف أن القيادات الإعلامية توافقت مع الوزارة، في مراعاة جميع المصالح المشتركة وأخصها مراعاة الجوانب الإنسانية والحس والذوق المجتمعي العام  ووضع الضوابط المهنية المتعارف عليها دوليًّا بما يحفظ حق وسائل الإعلام في ممارسة دورها المهني ويحفظ حرمة دور العبادة وجلال موقف الموت.

وشدد الجميع، على أن الهدف من ذلك كله ليس التضييق على وسائل الإعلام، وإنما مراعاة حرمة دور العبادة وجلال موقف الموت، في ضوء المواثيق المهنية والإعلامية التي تراعي ذلك وتحافظ عليه.

الأعلى لتنظيم الإعلام الهيئة الوطنية للصحافة الدكتور محمد مختار جمعة الكاتب الصحفي خالد البلشي تصوير الجنازات