خبير بالشئون الإسرائيلية: إسرائيل قد تضطر للموافقة على الصفقة المطروحة الآن

قال أمير مخول، خبير الشئون الإسرائيلية، إن الطرف الإسرائيلي اليوم في وضعية احتلال كامل لقطاع غزة من شماله لجنوبه، لافتًا إلى أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي تشير إلى أن السياسة الإسرائيلية أصبحت عقبة في طريق الولايات المتحدة.

وأضاف "مخول"، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل ليست صاحبة القول الفصل في كل شيء، خاصة أمر معبر رفح ومحور فيلادلفيا، مشددًا على أن الموقف المصري مدعوم عربيًا ودوليًا، وهذا يردع إسرائيل في أمور معينة.

وأشار خبير الشئون الإسرائيلية إلى أن إسرائيل قد تذهب إلى عقد الصفقة المطروحة الآن اضطرارًا، لافتًا إلى أن هناك مواجهة بين رؤية الجيش الإسرائيلي ورؤية حكومة نتنياهو، حيث يرى الجيش أن هناك مصلحة إسرائيلية كبرى لإنهاء الحرب في غزة بعد احتلالها، وإتاحة المجال لما يسمى باليوم التالي، بينما تتجه الحكومة لعدم الحسم على حساب الإنجازات الميدانية.