ننشر أسماء العشرة الأوائل بالشهادة الإعدادية في محافظة دمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أوائل الشهادة الإعدادية حيث حصلت الطالبة مى محمد الجيوشى بمدرسة منارة بدر الخاصة بإدارة فارسكور التعليمية على المركز الأول و الطالب عمر تامر النحاس بمدرسة اللغات الرسمية بإدارة دمياط التعليمية الحاصل على المركز الثاني، والطالبة نورسين احمد دره بمدرسة جنة الأطفال الخاصة بإدارة دمياط الحاصلة على المركز الثالث.

كما حصلت هبة الله محمد الرديني على المركز الرابع على مستوى المحافظة وحصلت فاطمة الشربيني على المركز الخامس على مستوى المحافظة وجنا شوكت عبد الرازق على المركز السادس ومريم عبد الله الشريف على المركز السابع وملك يونس على المركز الثامن وأحمد هاشم الحصري على المركز التاسع وجنا مغازي قلموش على المركز العاشر وسلمى محمد السعدني المركز العاشر مكرر .

وإعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم، نتيجة الدور الأول للفصل الدراسي الثانى للشهادة الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين و الصم وضعاف السمع من العام الدراسى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ وذلك بحضور محمد رمضان مدير مديرية التربية والتعليم.

حيث تقدم لامتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسى ٣١٩١٢ طالب وطالبة، حضر ٣١٣٧٧ طالب ،نجح منهم ٢٦٦٩٣٦ طالب بمعدلات نجاح بلغت ٨٥.٨ % ، كما تقدم لامتحانات القسم المهنى٥٣٢ طالب وطالبة حضر ٥٠٣ طالب ونجح ٤٣٩ طالب ، بنسبة نجاح ٨٧.٢ % وبنسب نجاح ١٠٠ % لامتحانات الشهادة الإعدادية للمكفوفين والصم وضعاف السمع.

فيما وقد تقدمت " محافظ دمياط " بأصدق التهانى لابنائها وبناتها من الطلاب الأوائل ، معربة عن أصدق امنياتها لهم بدوام التوفيق والسداد ، كما حرصت على التواصل تليفونياً مع الطالبة مى محمد الجيوشى بمدرسة منارة بدر الخاصة بإدارة فارسكور التعليمية الحاصلة على المركز الأول و الطالب عمر تامر النحاس بمدرسة اللغات الرسمية بإدارة دمياط التعليمية الحاصل على المركز الثاني، والطالبة نورسين احمد دره بمدرسة جنة الأطفال الخاصة بإدارة دمياط الحاصلة على المركز الثالث، حيث قدمت التهنئة لهم لتفوقهم داعيةً الله أن يحفظهم كما اعربت خالص امنياتها لهم بدوام التوفيق .