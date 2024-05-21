بايدن يعلن ضخ مليون برميل وقود للسيطرة على أسعار البنزين بالولايات المتحدة

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن زيادة ضخ المزيد من الوقود بمقدار مليون برميل للسيطرة على أسعار البنزين في الولايات المتحدة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

يثير ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة قلق البيت الأبيض، فيما يكثف الرئيس الديمقراطي جو بايدن محاولته لإعادة انتخابه في 2024، من خلال الترويج لجهود إدارته في ترويض التضخم الجامح وتعزيز قوة الاقتصاد.

وسيلتقى تجار التجزئة ومحطات البنزين في موعد أقصاه 30 يونيو، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الطاقة. وقالت الوزارة إنه سيتم الإفراج عن الإمدادات بكميات 100 ألف برميل لضمان عملية مناقصة تنافسية تزيد من التأثير على الأسعار عند المضخة.

ارتفع سعر البنزين إلى أعلى مستوى له في 9 أشهر، بعد قفزة في أسعار النفط الخام العالمية الصيف الماضي بنسبة 20%، متأثرة بخفض السعودية وروسيا الإمدادات، ضمن تحركات لتحالف "أوبك+" لدعم الأسعار والحيلولة دون هبوطها بفعل تباطؤ الاقتصاد العالمي.