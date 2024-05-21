القاهرة الإخبارية تعرض لقطات من إخلاء مستشفى كمال عدوان في غزة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية لقطات من إخلاء مستشفى كمال عدوان بعد قصف الاحتلال لأحد مباني المستشفى في قطاع غزة.

وقالت الإعلامية إيمان الحويزي، إن هذا المستشفى كانت الأنظار عليه طوال المدة الماضية، حيث تم استهدافه -أكثر من مرة- من قبل قوات جيش الاحتلال، والآن يتم إخلاؤه، بعد قصف الاحتلال لأحد مباني المستشفى الكائن شماليّ القطاع.

ولفتت "الحويزي"، أنه يجرى الآن حالة من حالات الإخلاء والنزوح من داخل المستشفى تخوفا من هجوم وعمليات أخرى في طريقها لهذه المستشفى، التي كانت قد استهدفت بوتيرة متسارعة في بداية العدوان الإسرائيلي وتم حصارها وأصيب عدد كبير من المدنيين داخله واستشهد عدد آخر.