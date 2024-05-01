تحرش بها.. فتاة جامعية تقتل شابًا أمام المارة بالمقطم

الأربعاء 01/مايو/2024 - 01:42 ص

شهدت منطقة المقطم جريمة قتل عندما أقدمت فتاة على قتل شاب تحرش بها واعتدى على أبيها بالضرب أثناء دفاعه عنها.



تلقى قسم شرطة المقطم بلاغا بوجود مشاجرة وسقوط قتيل بأحد شوارع منطقة المقطم.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وعثر على جثة شاب يرتدي كامل ملابسه وبه طعنة بسلاح أبيض، وبعمل التحريات تبين أن المتوفي كان برفقة صديقه وقام بمعاكسة فتاة تسير برفقة والدها وعندما حاول الأب المسن الدفاع عن ابنته من تحرش الشابين قام المتوفى بالتعدي عليه بالضرب المبرح، أن الفتاة عندما شاهدت والدها يتعرض للضرب استلت سلاح أبيض وقامت بطعن أحدهما واردته قتيلا، وفر الآخر.

وألقت أجهزة الأمن القبض على الفتاة وأبيها وصديق المجنى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.