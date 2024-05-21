"من المشدد للبراءة".. تفاصيل الحكم على متهم بقتل حيوانات مستأنسة بالأقصر

أصدرت محكمة جنايات المستأنفة برئاسة المستشار كمال فخري شمروخ، حكماً ببراءة "ا.ج" وذلك بعد صدور محكمة الجنايات أول درجة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات عما أسند إليه من اتهام إضرام نيران بحظيرة مواشي مما أدى إلى احتراقها وقتل عمداً حيوان من الحيوانات المستأنسة.

كشف أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة لمحكمة الجنايات بأن المتهم "محبوس" في يوم ۲۰٢٣/٧/٢٦ بدائرة مركز شرطة طيبة محافظة الأقصر وضع النار عمداً في مبنى "حظيرة الماشية" المملوك للمجني عليهما وذلك بأن الهب فيه النيران فامتدت إلى أنحاء متفرقة منه وأحرقتها على النحو الوراد بتقرير الوحدة المحلية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أن المتهم قتل عمدا الماشية الخاصة للمجني عليها بأن أضرم النيران بحظيرة الماشية المتواجدين بها مما نتج عنه احتراق الحظيرة ونفوقها والأضرار، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما قتل عمدا بدون مقتضى حيوانا من الحيوانات المستأنسة - عدد خمسون من الطيور - والدواجن بان ارتكب الجريمة محل التهمة الأول فالحق بها الإصابات الموصوفة بتقرير الوحده البيطرية والتي أدت إلى نفوقها علي النحو المبين بالتحقيقات.

وباحالة أوراق القضية أمام محكمة جنايات أول درجة أدانت هيئة المحكمة المتهم ، ومن ثم تقدم دفاع المتهم رفعت مكي المحامى بالنقض والدستورية العليا بالطعن أمام دائرة محكمة جنايات مستأنف المشكلة حديثاً منتصف يناير الماضي بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950- وتعديلاته الذى جعل التقاضى فى مواد الجنايات على درجتين.

وترافع رفعت مكي المحامى بالنقض دفاع المتهم أمام هيئة المحكمة شارحاً فيها ظروف الواقعه وقدم الدوافع القانونية في مذكرته وما شابه حكم أول درجة من بطلان لتصدر هيئة المحكمة قرارها المتقدم .

جانب من جلسة المحاكمة