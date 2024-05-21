جامعة حلوان تحتضن الحلقة التحكيمية لمسابقة "حلوان تبتكر" 2024

عقد مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا بالجامعة الحلقة التحكيمية للمشاريع والأفكار الابتكارية المقدمة في مسابقة "حلوان تبتكر" لعام 2024، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور عماد محمد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور محمد الموصلي مدير مكتب تايكو حلوان والدكتور أحمد حسن نائب المدير.

حضر الحلقة 18 باحثًا ومبتكرًا من 7 كليات مختلفة داخل الجامعة وهم (هندسة المطرية – كلية العلوم - كلية الفنون التطبيقية – كلية الاقتصاد المنزلي –كلية هندسة حلوان – كلية تربية رياضية بنات – كلية فنون جميلة)، حيث عرضوا أفكارهم وابتكاراتهم أمام لجنة التحكيم المكونة من أعضاء مكتب التايكو والحاضنات التكنولوجية، بحضور عمداء ووكلاء الكليات المشاركة.

هذا وتنوعت المشاريع والأفكار المقدمة لتشمل مجالات الطاقة الشمسية، والوقود غير التقليدي، وتوليد الكهرباء من الهيدروجين الأخضر، وتحويل المخلفات إلى غاز، والمنسوجات لاستصلاح التربة، والذكاء الاصطناعي في تصميم خلفيات المسارح، والأقمشة الذكية، والتحول الرقمي لنماذج الملابس، والمانيكان الإلكتروني، وتطبيق تقنية الواقع المعزز على تنمية المهارات، وبناء ماكينة تصنيع الدوائر الكهربية، وتطوير وحدات بناء مستدامة، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتطبيق مخصص للتخييم الصيفي، وبرنامج Animation شامل لأغراض عمل الأفلام والإعلانات.

ومن جانبه أشاد الدكتور عماد أبو الدهب بفعاليات المسابقة ودور مكتب التايكو في دعم الابتكار، مؤكدًا على توصية قطاع الدراسات العليا والبحوث بزيادة فرص الدعم المالي والفني لعدد أكبر من المشاريع الابتكارية من صندوق البحث العلمي بالجامعة.

وفي ختام الحلقة، تم التوصية بتقديم الدعم المادي لثلاث إلى أربع أفكار ابتكارية لبناء وتطوير النماذج الأولية، فضلًا عن اختيار ثلاث أفكار أخرى للدعم المادي والفني من صندوق البحث العلمي، وتوجيه المبتكرين نحو ريادة الأعمال في مجالات مختلفة لخدمة المجتمع والسوق المصرية.