محافظ جنوب سيناء يستقبل المشرف العام على مشروع جائزة مصر للتميز الحكومي

استقبل اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ السفير هشام بدر مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشراكات الاستراتيجية و المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والمشرف العام علي جائزة مصر للتميز الحكومي، والدكتورة نرمين صادق المدير التنفيذي للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ.

جاء ذلك في ختام مرحلة التحكيم حيث تم بها تبادل الدروع التذكارية، وأعرب السفير هشام بدر عن سعادته الغامرة لما شاهده في مدينة شرم الشيخ خاصة وجنوب سيناء عامة من تطور مؤسسي، وأعرب عن انبهاره بأعمال التطوير والتحديث المستمرة وخاصة في الخدمات المقدمة للمواطنين وسرعة إنجازها ودقتها وجودة الخدمة منا حاز قبول المواطنين، وتفقد السفير هشام بدر عدد من المشروعات مثل الشبكه الوطنيه التي تعرض بشكل لحظي كل ما يتم بجميع أنحاء المحافظة.

وأوضح بدر أن مدينة شرم الشيخ تم وضعها علي الخريطة العالمية بسبب الانجازات الغير مسبوقة التي تحققها والجوائز التي حصلت عليها دوليا بالإضافة الي استضافة العديد من المؤتمرات الدولية الهامة مثل مؤتمر المناخ 27.

وأكد ان محافظة جنوب سيناء، ومدينة شرم الشيخ خاصة أصبحت تضاهي ليس المدن المصرية فقط، بل أشهر المدن العالمية، مشيرا ان شرم الشيخ تنافس في المسابقات الدولية وتفوز بها ،مشيرا لعدد الجوائز الضخم التي حصلت عليها مدينة شرم الشيخ ومحافظ جنوب سيناء منها حصول مدينة شرم الشيخ على شهادة الأمم المتحدة كأول مدينة المرونة والقدرة على الصمود في مواجهة الكوارث، على مستوى قارة أفريقيا عام 2022، وحصلت عام 2023 على جائزة أفضل مدينة سياحية عربية في تنظيم الأحداث والفعاليات السياحية عربيا، وحصل المحافظ على أفضل مسئول عربي وقائد للتنمية في مدينة سياحية، وحصلت شرم الشيخ على الميدالية البرونزية من الأمم المتحدة عام 2023 كثالث أفضل مدينة قابلة للعيش والتعايش على مستوى العالم، وفي عام 2024 حصلت على أفضل وجهة سياحية آمنة ومقصد سياحي آمن على مستوى العالم، والجائزة الذهبية كأفضل مدينة سياحية، وتحصل المحافظ على درع رجل العالم لعام 2024

وأوضح السفير هشام بدر ان إدارة المبادرة الوطنية تحرص بالتعاون مع المحافظة علي رفع الوعي بالتغيرات المناخية وتشجيع المواطنين للتقدم بمشروعات خضراء ذكية تحد من الانبعاثات الكربونية وأيضا تحرص الجائزة على دعم جهود الدولة لنشر وتطوير ثقافة الابتكار وبما يتسق مع محور الابتكار كأحد المحاور الرئيسية لمنظومة التميز الحكومي، بهدف تشجيع المؤسسات الحكومية على تبني نظام مؤسسي يتضمن منهجيات الابتكار في إدارتها و عملياتها وخدماتها، وتشجيع الموظفين على الابتكار من خلال أفكارهم واقتراحاتهم .

يشار الي انه تم على مدار يومين عقد جلسات جائزة التميز الحكومي وايضا المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي تم إطلاقها في اطار الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة و في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050..

441954423_856831739805689_7194175242782847632_n

445105848_856832006472329_911885717525966356_n