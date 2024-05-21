دراسة تكشف خطورة الإفراط فى تناول الشاى الأسود

كشفت دراسة طبية حديثة عن خطورة الإفراط فى تناول الشاى الأسود وتأثيره على الصحة العامة وفقا لما نشرته وكالة نوفوستي

ونصح الدكتور أندريه تياجيلنيكوف كبيرالمتخصصين المستقلين في الرعاية الصحية الأولية بإدارة الصحة في موسكو، بعدم الإفراط بتناول الشاي الأسود المركز وتحديد من يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم والنساء الحوامل والذين يعانون من مشكلات في الجهاز الهضمي بالإضافة إلى عدم تناوله على معدة فارغة.

وقال إن للشاي الأسود تأثير منشط واضح وخصائص معقمة وله تأثير مفيد على الجهاز العصبي ويحسن الحالة المزاجية ويحسن عملية التمثيل الغذائي والشاي الأخضر أقل معالجة ويحتفظ بمزيد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والعناصر الأخرى و يمكن أن يخفض مستوى ضغط الدم ويحسن المناعة ويخفض مستوى الغلوكوز في الدم ويحسن التركيز والانتباه ولكن لا الشاي ولا المشروبات الأخرى يمكن أن تحل محل الماء لأن الشاي، بالإضافة إلى فوائده المذكورة له خصائص تساعد على إخراج السوائل من الجسم ويزيد من عملية التعرق ويساهم في إخراج الكالسيوم من الجسم ولذلك من أجل تعويض نقص السوائل في الدم واللمف والخلايا يجب شرب الماء النقي من دون شوائب كيميائية.

ويشير الطبيب إلى أن الشاي الأخضر أيضا لا يمكن أن يكون بديلا للطعام مع أنه غالبا ما يدرج في حميات غذائية مختلفة لفقدان الوزن ويغذي الشاي الجسم وينشطه كونه مصدرا للفيتامينات والمعادن والإنزيمات والأحماض الأمينية ما يسمح بالحفاظ على الشعور بالشبع لفترة أطول ويساعد على تطبيع عملية التمثيل الغذائي وتقليل التورم.