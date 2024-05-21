دورات تدريب مجانية فى مجالات الطاقة الشمسية والتطريز اليدوي لشباب قنا

أعلنت مديرية العمل بمحافظة قنا عن فتح باب التقديم للحصول على الدورات التدريبية المجانية لراغبى التدريب على مهن : الطاقة الشمسية والتطريز اليدوي ، في المحافظة ، وذلك ﺑﻤركز التدريب المهني بقفط التابع لمديرية العمل ، المجهز بأحدث التجهيزات و المعدات ، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي WFP التابع للأمم المتحدة ، لتشجيع الشباب من الجنسين والشباب ذوي الإعاقة على التقدم للالتحاق بالتدريب ، وذلك فى إطار جهود المديرية وأجهزتها فى توفير مزيد من برامج التدريب المهنى المجانية للشباب من الجنسين لتاهيلهم وتنمية مهاراتهم للحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بوزارة العمل ، ومن مميزات التدريب، حصول المتدربين على شهادة معتمدة بإﺗﻤام الدورة من الوزارة وبرنامج الأغذية ، و بدل انتقال نقدي يومي لكل متدرب، تُصرف في نهاية الدورة التدريبية، مع وجبة خفيفة خلال اليوم التدريبي، وكذلك تسليم أدوات كتابية وكل ما يلزم التدريب مجاناً ، مع إعطاء الأولوية في فرص العمل التي توفرها المديرية داخل المحافظة وخارجها.



وأفاد أحمد جابر مدير مديرية العمل بقنا ، أن تلك التدريبات تأتي فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التي يتطلبها سوق العمل ، وعلى المهن المستحدثة ، وفق أحدث أساليب التدريب العالمية ، والتعاون مع الجهات المتخصصة والقطاع الخاص فى القيام بتلك العمليات ، والاستفادة من خبراتهم المتقدمة فى مجال التدريب المهنى لخدمة الشباب لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم للحصول على فرصة عمل لائقة أو بدء مشروعاتهم الخاصة .

وأضاف مدير المديرية ، أن شروط التقدم للحصول على الدورات ، الحصول على مؤهل مناسب بالنسبة للطاقة الشمسية وإجادة القراءة والكتابة للتطريز ، والسن لا يقل عن ١٨ سنة، ولا يزيد عن ٣٥ سنة ، واجتياز المقابلة الشخصية ، والأوراق المطلوبة بعد اجتياز المقابلة الشخصية: صورة من بطاقة الرقم القومي ، و صورة من المؤهل الدراسي ، وشهادة صحية بالخلو من الأمراض ، وصورتين شخصيتين، و صورتين من الموقف من التجنيد للذكور، و شهادة قيد (كعب عمل) ،وسيرة ذاتية للمتقدم ، وسوف يتم إبلاغ المتقدمين ﺑﻤوعد المقابلات الشخصية، والتي ستُجرى في مقر مديرية العمل بالمحافظة ..