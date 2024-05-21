الشهادة الإعدادية 2024| "تعليم دمياط" يحقق في واقعة تسريب امتحان اللغة الإنجليزية

قرر محمد رمضان الغريب، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة دمياط، فتح تحقيق في واقعة تسريب امتحان اللغة الإنجليزية في إحدى لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمدينة دمياط الجديدة.

الشهادة الإعدادية 2024| إحدى المدرسات صورت ورقة الامتحان من داخل إحدى اللجان بدمياط الجديدة

وكشف مصدر داخل مديرية التربية والتعليم في دمياط عن الواقعة، حيث قامت إحدى المدرسات بتصوير ورقة الامتحان من داخل إحدى اللجان بدمياط الجديدة وأرسلت الصورة إلى صديقتها في رأس البر، وتم التوصل إلى صاحبة الواقعة عن طريق الباركود المقترن بورق امتحانات الشهادة الإعدادية 2024.

ومما يذكر أن وزارة التربية والتعليم أدخلت تكنولوجيا الباركود بحيث يكون لكل لجنة باركود خاص بورق الامتحانات، مما سهل عملية التتبع، وتم ضبط الباركود الذي تم التقاطه من لجنة بدمياط الجديدة، وبعد سؤال الطلاب داخل إحدى اللجان، تم الكشف عما فعلته المعلمة وتم تحويلها إلى التحقيق.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم في دمياط، على منع اصطحاب التليفون المحمول تماماً، سواء للطالب أو الملاحظ، وضرورة التأكد يومياً من شخصية الطالب الممتحن من خلال بطاقات تحقيق الشخصية، ومطابقة تواجد كل طالب بكشوف المناداة الموجودة بكل لجنة، والتي تم إعدادها من قبل لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية. كما شدد على عدم السماح بدخول أو خروج أي شخص من وإلى اللجنة طوال فترة سير الامتحان وتحقيق التباعد المناسب بين جميع الطلاب داخل كل لجنة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة والطالبات على مستوى جميع الإدارات التعليمية.

كما تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم في دمياط، سير العمل بلجنة النظام والمراقبة بالشهادة الإعدادية 2024 للاطمئنان على انتظام أعمال التصحيح وتقدير الدرجات.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم في دمياط، على ضرورة مراعاة الدقة في العمل لصالح الطلاب، وعدم الاستعجال والالتزام بتعليمات رئيس اللجنة ورؤساء الحجرات، مشدداً على عدم اصطحاب التليفون المحمول نهائياً داخل اللجنة وتنفيذ تعليمات الأمن.

وأثنى وكيل وزارة التربية والتعليم في دمياط، على العاملين بلجنة النظام والمراقبة وعلى الجهد المبذول والأداء المتميز، لافتاً إلى أنهم بعملهم هذا يتعاملون مع الله ويجب التأني والدقة في أعمال المراجعة والرصد حتى يحصل كل طالب على حقه.