تعرف على موعد ميلاد هلال ذو الحجة ويوم استطلاع الرؤية

أيام ويحل علينا بداية شهر ذو الحجة وعيد الأضحى المبارك، حيث تشير الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إلى أن هلال شهر ذو الحجة يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 2:39 ظهراً بتوقيت القاهرة المحلى ليوم الخميس 29 من ذي القعدة 1445هـ الموافق 2024/6/6.

وفى هذا اليوم تستطلع دار الإفتاء بالتنسيق مع معهد الفلك وهيئة المساحة هلال شهر ذو الحجة ليعلن فضيلة المفتى فى هذا اليوم نتيجة الرؤية الشرعية وموعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك.

وفقا للحسابات الفلكية يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 11 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 18 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم “يوم الرؤية” وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 12- 20 دقيقة.

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (1 - 28 دقيقة)، وتكون غرة شهر ذو الحجة 1445هـ فلكياً يوم الجمعة 2024/6/7.