الشهادة الإعدادية 2024| "تعليم الغربية": لا شكاوى من مادة الهندسة.. والامتحان في مستوى جميع الطلاب

أكد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الثلاثاء، عدم وصول اي شكاوى من امتحان مادة الهندسة ، مشيرا الى ان الامتحان جاء في مستوى جميع الطلاب.

وتابع “حسن” عدد من لجان مدارس إدارتي شرق وغرب طنطا التعليمية للاطمئنان إلى سير الامتحانات بصورة طيبة وبدون أي شكاوى من الطلاب.

وتوجه وكيل الوزارة في بداية الجولة إلى لجان مدارس إدارة شرق طنطا التعليمية، حيث تابع لجان مدرسة العنانية الإعدادية بنات، للاطمئنان إلى سير الامتحان بدون أي مشكلات، والاطمئنان إلى عدم وجود أي شكاوى من الورقة الامتحانية، ووضوح الأسئلة وجودة الطباعة.

واختتم "حسن" جولة المتابعة بلجنة مدرسة طنطا الإعدادية الحديثة بنات، حيث اطمأن إلى سير الامتحان بصورة طيبة، والتزام جميع العاملين بالضوابط الامتحانية خلال فترة سير الامتحان.

وخلال تواجده بجميع اللجان، وجه وكيل الوزارة بتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحان بصورة طيبة، مع الحزم الشديد وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وشدد على عدم التصوير داخل اللجان، وكذلك عدم اصطحاب الهاتف المحمول للطلاب والمعلمين، والتأكد من عدم وجود أي وسائل الكترونية تساعد على الغش، مؤكداً أننا حريصون دائما على متابعة سير العملية الامتحانية في جميع الإدارات والمدارس، والاطمئنان إلى سير الامتحانات بنجاح.

الجدير بالذكر أن طلاب الشهادة الإعدادية العامة والبالغ عددهم 88682 طالب يؤدون اليوم الامتحان في 412 لجنة في مادتي الهندسة، والتربية الفنية، في حين يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية المهنية البالغ عددهم 3588 طالب، الامتحان في 25 لجان، في مواد التربية الدينية، مجال الاقتصاد، المجال الزراعي.