محافظ جنوب سيناء ومنسق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء يتفقدان مبنى الرصد الأمني بشرم الشيخ

أجري اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، يرافقه الدكتورة ايناس سمير، نائب المحافظ، باصطحاب السفير هشام بدر مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والمشرف علي جائزة التميز الحكومي، والدكتورة نرمين صادق، المدير التنفيذي للمبادرة الوطنية عن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ، زيارة لمبنى الرصد الأمني الموحد بشرم الشيخ .

جاء ذلك على هامش انعقاد التحكيم الخاص لجائزة مصر للتميز الحكومي، وعقد ندوة عن المبادرة الوطنية الخضراء وعرض المشروع الفائز بها ومناقشة عدد من المستثمرين عن أهمية المشاركة بالمبادرة التي عقدت جلساتها علي مدار يومين بمدينة شرم الشيخ،

وقام المهندس أحمد إبراهيم عبد الهادي، ممثل الشركة العربية العالمية للبصريات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بتقديم عرض لأسلوب وطريقة عمل المركز المخصص للتحكم الشامل والمركزي للمنظومات الأمنية بجميع مدن المحافظة وبالأخص تأمين مدينة شرم الشيخ بالكامل والطريق الأوسط والدائري بالكاميرات البانورامية والأمنية، وكذا تأمين جميع مدن المحافظة وطريق شرم الشيخ / النفق، وطريق شرم الشيخ/ طابا من مكان مركزي واحد عن طريق شبكات مؤمنة قام بتنفيذها طريق جهاز مشروعات الخدمة الوطنية _ الشركة العربية العالمية للبصريات.

وأعرب السفير هشام بدر عن سعادته البالغة بما رآه بالمركز الرصد الأمني الموحد، وقال إن ما شاهدته في مدينة شرم الشيخ من مستوى تقدم تكنولوجي وتقني وتطوير مؤسسي لما اشاهده في اي مدينة أخري، مقدما الشكر والتقدير لمحافظ جنوب سيناء، والجهاز التنفيذي لمجهوداته البالغة والدؤوبة في تنفيذ كافة المشروعات بأسلوب متطور وحديث واستخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة وتطويرها اولا باول.

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