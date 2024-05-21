تعرف على أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 21 مايو 2024

الثلاثاء 21/مايو/2024 - 11:47 ص

شهدت أسعار مواد البناء تراجعا خلال الفترة الماضية، وجاءت الأسعار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، 21 مايو 2024، على النحو التالي:

سجل سعر طن حديد عز تسليم أرض المصنع نحو 41 ألف جنيه، ويضاف لهذا السعر ما بين 1000 جنيه إلى 2000 جنيه حتى يصل للمستهلك.

كما سجل سعر طن الحديد بشاي نحو 41 ألف جنيه، وسجل سعر طن الحديد المصريين نحو 41 ألف جنيه، بينما سجل سعر طن حديد السويس للصلب نحو 38 ألف جنيه.

بينما وصل سعر طن أسمنت النصر اليوم تسليم أرض المصنع 2010 جنيهات، ويضاف لذلك السعر ما بين 100 جنيه إلى 200 جنيه حتى يصل للمستهلك.

وسجل سعر طن الأسمنت المسلح نحو 2050 جنيه، كما سجل سعر طن أسمنت جنوب الوادي نحو 1970 جنيها، وسجل طن أسمنت العسكري نحو 1960 جنيها.

أما الاسمنت الابيض العادة فقد سجل نحو 3900 جنيه، وأسمنت أبيض سوبر سيناء نحو 3820 جنيها، وسجل سعر أسمنت سوبر رويال نحو 3820، وأسمنت العادة رويال نحو 3920 جنيها، كما سجل سعر أسمنت الواحة الأبيض نحو 3920 جنيها.

واخيراً سجل سعر طوب رملي وردي 6×12×25 سم ألف طوبة نحو 3705 جنيهات.