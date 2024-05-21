"الضرائب" تطالب بتوافر بعض البيانات في فاتورة البيع للمستهلك

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنه لحين إلزام باقى المجتمع الضريبي في مراحل النشر القادمة بمنظومة الإيصال الإلكترونى، فإنه يجب على الممولين الالتزام بالبيانات المنصوص عليها قانونا بإيصالات البيع للمستهلك النهائي (فاتورة البيع للمستهلك النهائي) طبقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم (206) لسنة 2020، ولائحته التنفيذية المعدلة بقرار وزير المالية (القرار 188 لسنة 2023) وهى كالتالي:

1. اسم البائع وعنوانه ورقم تسجيله.

2. رقم مسلسل فاتورة البيع للمستهلك النهائي (إيصال البيع).

3 .تاريخ الإصدار.

4. تسجيل اسم الفرع مصدر فاتورة البيع للمستهلك النهائي (إيصال البيع).

5. اسم المشترى / متلقي الخدمة.

6. الرقم القومي للمشتري أو رقم جواز السفر للأجانب إذا تجاوزت قيمة الإيصال مبلغً (150 ألف جنيه حاليا).

7. بيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وكميتها وقيمتها.

8. تسجيل سعر الصرف بأسعار البنك المركزي (عند إصدار فاتورة بالعملة الأجنبية).

9. فئة الضريبة وقيمتها.

11. إجمالي قيمة فاتورة البيع للمستهلك النهائي (إيصال البيع).

12. طريقة الدفع/السداد