سائق ميكروباص معدية منشأة القناطر المنكوبة كلمة السر في الحادث.. والأمن يطارده

تجري الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تحريات أمنية مكثفة لسرعة ضبط سائق السيارة الميكروباص المنكوبة، والتي سقطت من معدية بالرياح البحيري بقرية أبو غالب وعلى متنها عدد كبير من الفتيات كانوا متوجهين لعملهم من محافظة المنوفية.

وكشفت التحريات الأولية أن السائق تشاجر مع أحد الأشخاص وترك السيارة دون التأكد من سلامة الفرامل، والتي كان بها عطلا فوقعت الكارثة وسقط الميكروباص بمياه الرياح البحيري.

وكانت قد انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة جثتين لفتاتين غرقا عقب سقوط ميكروباص من معدية في مياه الرياح البحيري بقرية أبو غالب بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر.

وكانت قد نجحت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة في انتشال 10 فتيات على قيد الحياة عقب سقوط سيارة ميكروباص داخل مياه الرياح البحيري تقل فتيات عمال بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر.

تلقى المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط ميكروباص من معدية بالرياح البحيري بقرية أبو غالب بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري، وبالفحص تبين سقوط ميكروباص يقل عمال فتيات أصل إقامتهم محافظة المنوفية وجرى انتشال 10 فتيات على قيد الحياة، وجار العمل على انتشال الباقين مع استمرار عمليات البحث.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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