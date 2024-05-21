زيادة جديدة في أعداد الضحايا.. الصور الأولى لحادث غرق 20 فتاة في معدية منشأة القناطر

ارتفع عدد ضحايا معدية أبو غالب إلى ثلاثة عقب انتشال جثة الفتاة الثالثة، بينما يكثف رجال الإنقاذ النهري بمساعدة الأهالي في انتشال جثامين فتيات سقط بهن ميكروباص من أعلى معدية الرياح البحيري بقرية أبو غالب بمنشأة القناطر في الجيزة، وجرى استخراج 10 فتيات حتى الآن على قيد الحياة بجانب 3 فتيات وفيات.

غرق معدية أبو غالب

وأوضحت التحققات الأولية أنه أكثر من 20 فتاة سقطن في النيل، وكانوا قادمين من المناشي وجميعهن عاملات في مجال جمع وتغليف الفاكهة.

وكانت قد نجحت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة في انتشال 10 فتيات على قيد الحياة عقب سقوط سيارة ميكروباص داخل مياه الرياح البحيري تقل فتيات عمال بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر.

تلقى المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط ميكروباص من معدية بالرياح البحيري بقرية أبو غالب بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري، وبالفحص تبين سقوط ميكروباص يقل عمال فتيات أصل إقامتهن محافظة المنوفية، وجرى انتشال 10 فتيات علي قيد الحياة وجار العمل على انتشال الباقين مع استمرار عمليات البحث.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.