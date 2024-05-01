مدير عام الصحة العالمية يحذر من «كارثة إنسانية» إن اجتاحت إسرائيل رفح

حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسيوس، من حدوث ما وصفها بأنها ستكون كارثة إنسانية إذا نفذت إسرائيل تهديدها ونفذت اجتياحًا واسع النطاق لرفح في جنوب قطاع غزة.

وناشد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إسرائيل عبر منصة «إكس»، بعدم المضي قدما في الاجتياح، وحث جميع الأطراف على العمل من أجل وقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق، حذر منسق المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة مارتن جريفيث، أمس الثلاثاء، من أنه على الرغم من الدعوات العالمية لإسرائيل لتجنيب اجتياح مدينة رفح الفلسطينية في قطاع غزة، فإن "عملية برية هناك تلوح في الأفق القريب".

وقال جريفيث في بيان إن التحسينات الإسرائيلية على وصول المساعدات إلى غزة "لا يمكن استخدامها للتحضير أو لتبرير هجوم عسكري شامل على رفح".

كما حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، من أن الهجوم العسكري الإسرائيلي المحتمل على مدينة رفح سيكون تصعيدا كبيرا.

وأضاف جوتيريش خلال مؤتمر صحفي، أن الهجوم على مدينة رفح تصعيد "لا يمكن احتماله" وسيقتل آلاف المدنيين، لافتا إلى أن اجتياح رفح سيكون له تداعيات خطيرة على الضفة الغربية والمنطقة بأسرها.

وناشد الأمين العام للأمم المتحدة جميع من لهم نفوذ على إسرائيل أن يفعلوا كل ما في وسعهم لمنع الهجوم العسكري على رفح في قطاع غزة.