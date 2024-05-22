«أقدار مرتبة».. أول تعليق من عباس أبو الحسن بعد حادث دهس سيدتين

كشف الفنان عباس أبو الحسن، عن تفاصيل حادث دهس سيدتين في منطقة الشيخ زايد، في بيان رسمي عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك".

قال عباس أبو الحسن: "فإن الحذر لا ينجي من قدر، وإنما هي أقدار مرتبة، تعرضت بالأمس لحادث جلل، شطر روحي نصفين، ورغم الحزن والأسى المروع الذي يشملني، قناعتي والتزاماتي تدفعني إلى توضيح ملابسات هذا الحادث المفزع، في حوالي الساعة الثالثة والنصف عصرا، وهو توقيت ازدحام والذي من شأنه أن يبطئ سرعة قافلة السيارات من حولي وأثناء قيادتي لسيارتي في الحارة الثانية من اليسار، على طريق زايد امتداد محور 26 يوليو السريع ذو ال6 حارات، قادما من ميدان چهينة في اتجاه طريق مصر إسكندرية الصحراوي، عائدا إلى منزلي وعلى يساري بالاتجاه المقابل يقع أركان بلازا".

وتابع: "وبينما كانت السيارة في الحارة الأولى على اليسار والملاصقة لي تسبقني بمسافة نصف سيارة، فقد حجب رؤيتي تماما لما هو أمامها مباشرة، فإذ بي وفي بغتة من حيث لا أرى، تقفز سيدتان من أمام السيارة التي على يساري ليصبحا وفي لمح البصر أمام سيارتي تماما - مما جعل إمكانية لمحهما قبل تلك اللحظة مستحيلا تماما، (كون السيارة الأولى على يساري كانت تحجب رؤيتهما تماما عني".

وأضاف أبو الحسن: "تقفز السيدتان ركضا سعيا لاقتناص فرصة لعبور الطريق من نقطة ليس بها عبور مشاة أو حتى مطب اصطناعي لتهدئة السرعة وقد اتضح لي لاحقا أن تلك السيدتين المترجلين قد عبرتا الاتجاه المعاكس من ناحية أركان بلازا، ثم اندفعتا هرعا من الرصيف الفاصل بين الاتجاهين لعبور نهر الطريق السريع الذي كنت عليه للوصول إلى الضفة، وحين كادت السيارة التي تسبقني على يساري أن تصدمهما، فما كان منهما سبيلا إلى النجاة إلا أن تقفزا إلى الأمام تفاديا لها، فأصبحا في حارتي ومن القرب من مقدمة سيارتي بحيث لم تسعفني الفرامل في كبح زمام مركبتي، فاصطدمت بهما".

وأردف: "توقفت في الحال، وطرت خارج السيارة لإنقاذهما، وبمساعدة المارة دفعنا سيارتي بكل ما أوتينا من قوة ونجحنا في قلبها على جانبها، وكان ثقل السيارة مهولا، إلا أنني استقلت أنا والمارة ونجحنا، وأخرجنا السيدة من أسفل السيارة".

واختتم عباس أبو الحسن حديثه، قائلًا: "ليس للإنسان إلا ما قضى الله وقدر، وليس لمخلوق تدبير بل الله المدبر، وكن رجلا على الأهوال جلدا وشيمتك المروة والوفاء".

تفاصيل حادث عباس أبوالحسن

دهس الفنان عباس أبوالحسن أمس، سيدتين بمنطقة الشيخ زايد، وتم نقلهم إلى المستشفى، وتم التحفظ على أبو الحسن، ونقله أيضًا إلى المستشفى لتوقيع الكشف الطبي على إصابته ليتضح أنه قطع في وتر الكاحل الأيمن.

وأصدرت النيابة عدة قرارات أبرزها إخلاء سبيل الفنان عباس أبو الحسن بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه كما قررت ضم تسجيلات كاميرات المراقبة في موقع الحادث والاستعلام من مستشفى الشيخ زايد التخصصي عن حالة السيدتين المصابتين.