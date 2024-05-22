مصرع طفل وإصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بأسوان

لقى طفل مصرعه وأصيب 3 أشخاص، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، فى حادث مروري بمحافظة أسوان، تم التعامل مع الحادث ونقل الحالات للمستشفى والمشرحة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقت مديرية الشئون الصحية بأسوان، تحت إشراف الدكتور محمد سعيد، وكيل وزارة الصحة بأسوان، والدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائى بأسوان، إخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بنطاق مدينة دراو وسط محافظة أسوان.

وأسفر الحادث عن مصرع الطفل: يوسف حمدى عبدالرحمن 6 سنوات، وتم نقل جثته للمشرحة تحت تصرف النيابة، بينما أصيب فى الحادث 3 أشخاص وهم: ياسمين حمدى عبد الرحمن، 18 سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، محمد جابر سلطان، 22 سنة، اشتباه ارتجاج بالمخ وكدمات بالذراعين، أحمد حمدي جاد الرب، 26 سنة، اشتباه كسر بالعمود الفقرى وتم نقلهم إلى مستشفى دراو المركزي ومستشفى أسوان الجامعى، تحت الملاحظة الطبية.

تم تحرير محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.