قرية القناطرين تستعد لتشييع جثمان يسرا مجدي إحدى ضحايا معدية أبو غالب

تستعد قرية القناطرين التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية؛ لتشييع الطالبة يسرا مجدي عبد الغني إحدى ضحايا حادث معدية أبو غالب، حيث اتشحت القرية بالسواد منذ صباح أمس الثلاثاء، عقب سقوط السيارة فى فرع نهر النيل.

ونعى مجدي عبد الغني والد الضحية نجلته بكلمات مؤثرة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، استرد الله أمانته، انتقلت إلى رحمة الله ابنتي يسرا مجدي عبد الغني ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، الله يرحمك ويغفرلك يا أول فرحتى أحتسبك عند الله شهيدة وأدعوه أن يتقبلك ويجعلك من الشهداء الحمدلله على كل حال".

كما نعت منطقة المنوفية الأزهرية والعاملين بها، برئاسة فضيلة الدكتور حسن درويش، رئيس الإدارة المركزية، بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، الطالبة يسرا مجدي عبد الغني، الطالبة بالصف الأول الثانوي، بمعهد فتيات منيل دويب، التابع لإدارة أشمون التعليمية، سائلين المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويُلهم أهلها وذويها بقرية القناطرين الصبر والسلوان، «إِنَّا لِلّه وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجعون».

وكان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تفقدا، أمس الثلاثاء، موقع حادث معدية الرياح البحيري أبو غالب بمركز ومدينة منشأة القناطر بالجيزة لتقديم الدعم اللازم للأسر وذويهم ومتابعة جهود البحث والإنقاذ وتقديم خالص العزاء لأسر المتوفين مع خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، وأشار محافظ المنوفية إلي تواجد الأجهزة التنفيذية والمعنية علي مدار الساعة للمتابعة اللحظية للحادث وتقديم الدعم اللازم وتذليل كافة العقبات، فضلا عن استمرار رفع درجة الطوارئ بمستشفيات أشمون لاستقبال الحالات المصابة والتعامل الفوري معها.

وأضاف محافظ المنوفية إلى أنه في إطار خطة الدولة لخدمة الأهالي وتوفير سبل الانتقال الآمنة بين جانبي الرياح داخل محافظة الجيزة من الجانبين والقادمين من محافظة المنوفية، جاري الإنتهاء من الأعمال الإنشائية لكوبري بموقع الحادث؛ تمهيدًا لتشغيله قريبًا لخدمة المواطنين، وأشار محافظ المنوفية إلى أن المؤشرات الأولية في وقوع الحادث تشير الي إهمال سائق السيارة وتركها دون شد الفرامل مما تسبب في وقوع الحادث وعلى الفور تم ضبط سائق السيارة وستتولي النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب محافظ المنوفية، الأستاذ إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، اللواء عماد يوسف السكرتير العام واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية، عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمنوفية والجيزة، لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون.

وقدم محافظ المنوفية خالص تعازيه لأسر المتوفين داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، ومؤكدًا استمرار متابعته اللحظية للحادث لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم.