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الأربعاء 22 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

شاهد.. استعدادات الغواصين للبحث عن المفقودين في حادث معدية أبو غالب

البحث عن المفقودين
البحث عن المفقودين
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اصطف أهالي وأسر ضحايا غرق ميكروباص سقط بـ معدية أبو غالب بمنشأة القناطر، في مشهد يُرثى له وقفت أمهات وآباء الضحايا منتظرين خروج جثامين بناتهم.

 كان المشهد حزينًا للغاية؛ فعلى ضفاف نهر النيل جلس بعض الأهالي في حالة حزن بعد علم أحدهم بوفاة ابنته وفي انتظار خروج الجثمان، وبعض الأسر  لا يعلمون إذا كانت ابنتهم  على قيد الحياة أم لا، وكانت الحيرة على الأهالي الذين لا يعرفون مصير بناتهن حتى هذه اللحظة بالتزامن مع البحث عن جثامينهم، فالجميع كان يردد “يارب ألطف ببناتنا، سواء كُن أحياء أم أموات أم لا يعلم مكان جثامينهم إلا الله”.

أبو غالب حادث معدية أبو غالب غرق ميكروباص