مباحثات «جزائرية - برتغالية» حول الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة

بحث وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، مع نظيره البرتغالي، باولو رانجيل، المسائل الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة على خلفية العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

جاء ذلك خلال المكالمة الهاتفية التي أجراها عطاف، الثلاثاء، مع وزير الخارجية البرتغالي، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان.

وأوضح البيان أن عطاف جدد تهانيه لنظيره البرتغالي على تعيينه مؤخرا على رأس دبلوماسية البرتغال، واستعرض معه الاستحقاقات الثنائية المقبلة التي تندرج في إطار تجسيد مخرجات الزيارة التي قام بها الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، إلى البرتغال العام الماضي وما أضفته من زخم وديناميكية على العلاقات بين البلدين.

وبحسب البيان، أعرب عطاف عن تقدير الجزائر للموقف المشرف للجمهورية البرتغالية من القضية الفلسطينية وأشاد بتصويتها الداعم لقرار الجمعية العامة بخصوص العضوية الكاملة لدولة فلسطين بمنظمة الأمم المتحدة.