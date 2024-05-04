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السبت 04 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

16 ألف طن حتى الآن.. وكيل «تموين الإسكندرية» يتابع عملية توريد الأقماح

توريد الأقماح
توريد الأقماح
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أعلن المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، والمتحدث الرسمي باسم المديرية، أن غرفة عمليات المديرية المنوطة بتوريد الأقماح المحلية برئاسة المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين، والتجارة الداخلية تتابع لحظة بلحظة عمليات توريد الأقماح المحلية من خلال متابعة أعمال لجان الاستلام والكميات الواردة لأماكن استلام الأقماح فى الصوامع والبناكر والتى تتدفق من خلال الموردين والتجار والمزارعين.

و قد بلغت كميات التوريد حتى الآن فيما يزيد عن ١٦٦٧٢ طن، ومازالت غرفة العمليات متابعة للموقف أولا بأول.

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