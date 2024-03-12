وزير التعليم يستعرض إجراءات إطلاق "وثيقة معايير المعلم من أجل الغد"

عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم الفني، اجتماعًا لاستعراض الاجراءات التحضيرية لإطلاق "وثيقة معايير المعلم من أجل الغد، مع وفد من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

وأشاد “حجازي” بالمشروعات الناجحة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، وخاصة مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM)، وكذلك مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بالإضافة إلى التعاون في التنمية المهنية للمعلمين، وإعداد "وثيقة معايير المعلم من أجل الغد" في ظل عصر التحول الرقمي بما يتناسب مع نظام التعليم الجديد، وتحقيق متطلبات معلم الغد.

وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن نقابة المهن التعليمية تعد شريكًا أساسيًا في إطلاق هذه الوثيقة، فضلًا عن أهمية الحوار المجتمعي مع المعلمين حول الوثيقة، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم ووضعها فى الاعتبار.

ومن جهته، أعرب أندرو لويس مدير برنامج "التعليم من أجل الغد" عن سعادته بهذا القاء، من أجل دعم منظومة التعليم قبل الجامعى.

واستعرض لويس التحديثات التى تمت فى تنفيذ التطبيق التجريبى للمشروع، حيث أوضح أنه تم تدريب ٨٠٠ متدرب tot) في ثلاثة محافظات وهى بنى سويف، ودمياط، والدقهلية كمرحلة أولى وجاري البدء فى تدريب المعلمين على مستوى الجمهورية، لتحقيق استدامة التنمية المهنية، وبناء قدرات الموجهين.

وفى هذا الإطار، أكد الوزير أنه سيتم اعتماد هذه الحقائب التدريبية بعد المرحلة التجريبية وقياس ردود الأفعال نحوها، ومدى احتياجها للتطوير، وإطلاقها على مستوى الجمهورية، موجها بالتطوير الدائم للحقائب التدريبية، وتوعية المعلمين بالتدريب الجديد.

حضر الاجتماع من جانب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) أندرو لويس مدير برنامج "التعليم من أجل الغد"، هالة الصيرفي مستشار تعليم أول بمشروع دعم مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، وأحمد رزق الله مدير مشروعات ومسئول أول تعليم بالوكالة، وراندا جابر استشارى التنمية المهنية فى مشروع "التعليم من أجل الغد"

وحضر من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الدكتورة زينب خليفة رئيس الأكاديمية المهنية للمعلمين، والدكتور أکرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج والمشرف على الإدارة المركزية لشئون المعلمين، والدكتورة رباب زيدان مدير عام الإدارة العامة لشئون القيادات التربوية.