السيطرة على حرائق داخل أرض فضاء وشقة بمصر القديمة والخليفة (صور)

السبت 27/أبريل/2024 - 10:19 م

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى السيطرة على حريقين داخل أرض فضاء وشقة بمنطقة عين الصيرة بمصر القديمة والخليفة دون وقوع أصابات .



حريق عين الصيرة

البداية عندما تلقت اجهزة الأمن بالقاهرة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل أرض فضاء بجوار شركة بمنطقة عين الصيرة بمصر القديمة ، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة ب3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق، كما تم أخماد حريق شب داخل شقة سكنية بمنطقة الخليفة بسبب ماس كهربائى فى وصلات كهربائية عشوائية دون وقوع اصابات.