في اللحظات الأخيرة.. باير ليفركوزن يرفض الهزيمة أمام شتوتجارت

رفض فريق باير ليفركوزن، مساء اليوم السبت، الهزيمة أمام ضيفه شتوتجارت، ليتعادل معه بهدفين لمثلهما، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب باي أرينا في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الألماني.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، رغم الاستحواذ المتبادل بين الفريقين على الكرة، وكذا المحاولات العديدة على كل مرمى.

وفي الشوط الثاني، افتتح كريس فيهريش التهديف لصالح الضيوف في الدقيقة 47، قبل أن يضيف زميله دينيز أونديف الهدف الثاني في الدقيقة 56.

ونجح المغربي أمين عدلي في تقليص الفارق لصالح ليفركوزن بهدف أول في الدقيقة 61 من صناعة أليخاندرو جريمالدو.

وفي اللحظات الأخيرة، سجل روبرت أندريخ هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 90+6، ليخرج باير ليفركوزن بنقطة من اللقاء.

وواصل باير ليفركوزن تحقيقه للأرقام القياسية هذا الموسم تحت قيادة المدرب الإسباني تشابي ألونسو، إذ مازال النادي الوحيد حول العالم في الموسم الجاري، الذي لم يخسر في أي مباراة في جميع البطولات، وذلك بـ46 لقاء دون هزيمة.

وكان باير ليفركوزن، حسم لقب بطولة الدوري الألماني لصالحه منذ الجولة التاسعة والعشرين، ليحصد اللقب لأول مرة في تاريخه قبل نهاية المسابقة بـ5 جولات، كما كسر هيمنة بايرن ميونخ على البطولة، التي امتدت لـ11 موسمًا.

وبتلك النتيجة، ظل باير ليفركوزن على صدارة الدوري الألماني برصيد 81 نقطة، بينما رفع شتوتجارت رصيده إلى 64 نقطة في المركز الثالث.