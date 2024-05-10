"أبومازن" يرحب بالتصويت الأممي الكاسح لفلسطين

رحب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، "أبومازن"، اليوم الجمعة، بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح أحقية دولة فلسطين بالعضوية الكاملة، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «إكسترا نيوز»،

وقال رئيس فلسطيني، إن هذا التصويت الكاسح لصالح فلسطين يؤكد بأن العالم يقف مع حرية وحقوق الشعب الفلسطيني، ويرفض الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا وشعبنا.

وصوتت 143 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، على مشروع قرار جديد على أحقية فلسطين بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة.



وانطلقت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، جلسة للتصويت على مشروع قرار جديد بشأن أحقية دولة فلسطين بالعضوية الكاملة وتعزيز مكانتها في المنظومة الأممية، أسوة ببقية دول العالم، ويوصي مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي.