قوادة السفاح.. التحقيق مع سيدة استقطبت فتيات ليل لـ سفاح التجمع

تُواصل جهات التحقيق تحقيقاتها مع سيدة متهمة باستقطاب فتيات ليل لـ "كريم.م" المُلقب بـ سفاح التجمع، والمتهم بإنهاء حياة فتيات ليل عقب ممارسة الرذيلة معهن وتعذيبهن وإجبارهن على تناول المواد المخدرة.

وتبين من التحريات والتحقيقات وما أدلى به المتهم من اعترافات وأقوال أمام جهات التحقيق في القضية رقم 296 لسنة 2024 إداري الجنوب ثان بورسعيد، أن هناك سيدة شهرتها "أ.ش" معروفة في أوساط الباحثين عن فتيات ليل نطاق محافظتي القاهرة والجيزة أنها "قوادة" وتستقطب فتيات الليل للراغبين مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وتُحقق جهات التحقيقات مع السيدة للوصول إلى تفاصيل جديدة في القضية والتعرف على هوية عدد من الفتيات التي ظهرن في الفيديوهات التي جرى تفريغها من على هاتفي المتهم وكاميرات تصوير فائقة الدقة في غرفته العازلة و"فلاشة".

وأعلنت النيابة العامة المصرية، في بيان لها، عن تلقيها إخطارًا يوم 16 مايو 2024 بالعثور على جثمان سيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بدائرة محافظة بور سعيد، وعقب اتخاذ الإجراءات اللازمة توصلت إلى تحديد شخصيتها وشخص قاتلها الذي تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بدائرة قسم شرطة القطامية لتعاطي المواد المخدرة، وحال وقوعها تحت تأثير تلك المواد، قتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه.

وأضافت أنه بضبط وإحضار المتهم أقر في التحقيقاتِ بأنه اعتاد التعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال جنسية غير مألوفة، وتعاطي المواد المخدرة معهن، ومعاشرتهن جنسيًا، وحال وقوعهن تحت تأثير تلك المواد المخدرة، يقوم بإعطائهن عقاقير مذهبة للوعي، ثم يقوم بقتلهن وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه، كما أشارت النيابة إلى أنه باستكمال التحقيقات وفحص وتفريغ هاتفي المتهم أقر بواقعتين آخرتين ألقى جثتيهما نطاق محافظة الإسماعيلية وفي التجمع الأول، مؤكدة أنه جارٍ استكمال التحقيقات.

ومن المنتظر في حالة عدم صدور قرار إحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنايات المختصة عرضه على قاضي التجديد في يوم 4 يونيو المقبل عقب انقضاء فترة الحبس الصادر بها قرار من جهات التحقيق من قبل، والتي كانت 15 يومًا.