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الثلاثاء 04 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تدريبات بدنية للاعبي لـ "الزناري" على هامش مران الزمالك

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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خاض مصطفى الزناري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية خاصة خلال مران اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.


وأدى اللاعب تدريبات بدنية تحت قيادة جواو ميجيل مخطط الأحمال لتجهيزه بدنياَ بالشكل الأمثل، بعدما تماثل للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بمزق في العضلة الخلفية.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم  بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز بتصعيد عبد الرحمن علي مدافع فريق الشباب مواليد 2003، للمشاركة في التدريبات الجماعية اليوم الاثنين
ويحرص الجهاز الفني للفريق على تصعيد العناصر المميزة من قطاع الناشئين في الفترة الحالية للتدريب مع الفريق الأول.

الزناري الزمالك سيراميكا الدوري المصري