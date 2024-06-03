خالد عبدالغفار يتفقد جناح «الرعاية الصحية» المشارك بالمعرض الطبي الأفريقي 2024

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل، وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وذلك لزيارة الجناح الخاص بالهيئة والمشارك بالمعرض.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الأول للمعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الثالث Africa Health Excon 2024، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، في الفترة من 3 إلى 6 يونيو الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية ومركز المنارة للمؤتمرات (EIEC) في القاهرة، تحت شعار "بوابتك نحو الابتكار والتجارة".

واستعرض الدكتور أحمد السبكي، خلال الزيارة، قصص نجاح وإنجازات الهيئة العامة للرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى تميز جناح الهيئة بتقنيات تعزز دور التكنولوجيا في القطاع الصحي، وأهمها العروض تفاعلية باستخدام تقنيات الواقع المعزز والافتراضي أبرزها "الغرفة الغامرة Immersive Room" و"الشاشات التفاعلية Interactive Screen" و"الأرضية التفاعلية Interactive Floor" و"الشاشات المنزلقة Sliding Screens".

وثمَّن رئيس هيئة الرعاية الصحية، زيارة وزير الصحة والسكان لجناح هيئة الرعاية الصحية وجهوده لاستمرار الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في مصر، وتابع: نسعد بتوافد جميع المشاركين لزيارة جناح الهيئة والاطلاع على نجاحات الهيئة في استخدام التكنولوجيا الطبية الحديثة وتقديم خدمة طبية تليق بمصر.

وأشار إلى أن إنجازات الإصلاح الصحي الشامل في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أعادت مصر على الخريطة الصحية الدولية بما تمتلكه من خبرات هائلة، ومنها المشروعات الصحية العملاقة، وأهمها المبادرات الصحية الرئاسية والتأمين الصحي الشامل.

وأثنى الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بالجناح التكنولوجي المتميز الخاص بهيئة الرعاية الصحية، مشيدًا بنجاحاتها وجهودها المتميزة في تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية بمعايير عالمية، والتحول الرقمي والتكنولوجي بما ييسر حصول المواطنين على الخدمات، مؤكدًا أهمية تعزيز الابتكار في مجال الرعاية الصحية، وإبراز التطورات التكنولوجية التي تسعى إلى تقديم أفضل الخدمات الصحية، بما ينعكس على جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطن المصري.

ويشار أن المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الثالث Africa Health Excon 2024، يفتح أبوابه للزائرين في الفترة من 4 إلى 6 يونيو 2024، ويعد فرصة ذهبية للشركات العاملة في خدمات الرعاية الصحية والدواء لاستكشاف إمكانيات الاستثمار في أفريقيا، بما يسهم في تسريع نمو تلك الصناعات على مستوى أفريقيا، فيما يجمع المؤتمر والمعرض كافة ممثلي القطاع الطبي والصحي ليوفر لهم فرصة استثنائية للاطلاع على أحدث المنتجات والخدمات في مختلف القطاعات الطبية، ومن المتوقع أن يجذب الحدث أكثر من 500 من كبرى الشركات من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى أكثر من 60 ألف زائر من أكثر من 100 دولة حول العالم.

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