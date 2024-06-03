ضبط 740 علبة سجائر تباع بأزيد من التسعيرة بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم حملة مكبرة من إدارة الرقابة التموينية بالمديرية على الأسواق ومراقبة الأسعار والمخابز، حيث تمكنت الحملة من تحرير المحاضر الآتية بدائرة بندر أول الفيوم ضد عدد من المخالفين.

وحرت الحملة محضر بيع أزيد من السعر سجائر والمضبوطات عدد 740 علبه سجائر، وضبط تروسيكل محمل بعدد ٢٢ شيكارة دقيق بلدي مخصص للمخابز البلدية بإجمالي وزن طن ومائة كيلو 1100 كجم، حيث تم ضبط شكائر الدقيق والتحفظ على التروسيكل وتحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.

يأتي ذلك بالإضافة إلى المرور على المخابز السياحية ومخابز الحلوى لمتابعه الاسعار والأوزان وكذلك مطاعم الفول والطعمية ومحلات السوبر ماركت لمتابعه التزام التجار بتخفيض الأسعار.

وأكد المهندس السيد أحمد السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.

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