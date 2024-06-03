الجابر: دعم الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وتقديم مزايا تنافسية لتشجيع التصنيع المحلي

أعلن الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإمارتي ورئيس COP28، توفير فرص الشراء للشركات في أكثر من 2000 منتج للتصنيع المحلي، بما يرفع القيمة الإجمالية للفرص إلى 39 مليار دولار، وتوقيع 82 اتفاقية شراكة واستثمار، كخطوة إضافية في اتجاه تحقيق 81 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز.

وأوضح الجابر، أن هناك تمويلاً تنافسياً مخصصاً للشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بقيمة 272.5 مليون دولار بنظام «Co-lending Financing» من بنوك تجارية محلية، وتقديم أسعار كهرباء تنافسية للشركات الصناعية في إمارات عجمان، ورأس الخيمة، وأم القيوين، والفجيرة، وإطلاق برنامج "الابتكار عبر الذكاء الاصطناعي" بتمويل قيمته 100 مليون دولار لتعزيز نمو الشركات الناشئة.

وأشار إلى أن هناك مؤسسات حكومية إماراتية وخاصة، اعلنت التزامها بتوفير فرص شراء مضمونة إضافية للمنتجات المحلية بقيمة تتجاوز 6 مليارات دولار، وذلك خلال منتدى "اصنع في الإمارات 2024"، حيث تعهدت مؤسسات وشركات بدعم الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والمعروفة بـ"مشروع 300 مليار".

وقال: إن منتدى "اصنع في الإمارات" عكس النشاط المتسارع والزخم اللذين يشهدهما القطاع الصناعي المحلي، فخلال 3 أعوام فقط منذ إنشاء وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، زادت مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 49 % لتصل إلى 53.6 دولار.