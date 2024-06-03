شهيد و9 مصابين أثناء اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس

استشهد فلسطيني وأصيب تسعة آخرون، في مساء اليوم الاثنين، بالرصاص الحي لقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مداهمتها مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن رجلا استشهد، وتعرض تسعة آخرون لإصابات، بعضهم بجروح خطيرة، خلال الاقتحام الذي شهدته شرق مدينة نابلس.

ونفذت قوات الاحتلال عملية الاقتحام من عدة جهات في المدينة، حيث انتشرت في منطقة الضاحية وشارع القدس ومحيط مخيم بلاطة.

خلال هذا الوقت، فتحت قوات الاحتلال النار بشكل كثيف، واستخدمت قنابل الغاز السام والصوت، مما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة في المنطقة.

في سياق متصل، حاصرت قوات الاحتلال إحدى قاعات الأفراح في شارع القدس، حيث تم سماع إطلاق نار كثيف في المكان، مما أثار حالة من الهلع والخوف بين السكان المحليين.

تُعد هذه الأحداث جزءًا من سلسلة التصعيد الأخيرة في المنطقة، مما يعكس التوترات المتصاعدة والاشتباكات المستمرة بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.