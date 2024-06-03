سفر بعثة حجاج الجمعيات الأهلية للعام الهجري 1445 إلى الأراضي المقدسة

انطلق اليوم فوج بعثة حجاج قرعة الجمعيات الأهلية بالمحافظة للعام الهجري 1445 إلى الأراضي المقدسة، برفقة الدكتور أحمد عبد الرحمن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية.

وكان ذلك عقب التجهيزات اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات داخل صالات السفر.

وأكد الدكتور أحمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، ورئيس بعثة الحج للجمعيات الأهلية لهذا العام، أنه تم مراجعة جميع التنبيهات مع الحجاج وإمدادهم بكافة المعلومات اللازمة لإتمام الحج بسهولة ويسر، كما أوضح أنه تم شرح جميع الإرشادات الواجب اتباعها؛ للحفاظ على سلامتهم، والإجراءات التي سيخضع لها الحجاج فور وصولهم الأراضي المقدسة، وتوجيههم نحو سَلْك المسار الصحيح خلال الطواف والسعي، وحتى انتهائهم من أداء فريضة الحج.

ومن الجدير بالذكر، أنه قد وجه اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بتوفير أتوبيسات مجهزة على أعلى مستوى لنقل حجاج الجمعيات الأهلية إلى مطار القاهرة وحتى عودتهم إلى منازلهم مرة أخرى؛ تيسيرًا وتسهيلًا عليهم ورفع المعاناة عنهم.

وكان نصيب محافظة الإسماعيلية من عدد الحجاج لموسم الحج لعام ١٤٤٥ هـ ٢٠٢٤ م، ٤٥ حاجا تابع للجمعيات الأهلية، ومشرف من مديرية التضامن الاجتماعي.