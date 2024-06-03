مصرع شخصين في انهيار سور مصنع بالقليوبية

شهدت مدينة شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، اليوم الاثنين، واقعة مؤسفة، حيث لقي شخصان مصرعهما، نتيجة انهيار سور مصنع للزجاج في منطقة الشرقاوية بحي غرب شبرا الخيمة، وجرى نقل الجثث للمستشفى، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، بلاغًا من غرفة عمليات حي غرب شبرا، بانهيار سور مصنع للزجاج بطول 30 متر وارتفاع 6 متر في شارع عوض بمنطقة الشرقاوية، بحي غرب شبرا الخيمة.

انتقلت الأجهزة المعنية لمكان الواقعة، وتبين مصرع كلا من "عماد إبراهيم حسن" 58 عامًا، و"فرحانة عبد الله" 57 عامًا، وجرى نقلهم لمستشفى النيل في شبرا الخيمة، وتولت الجهات المعنية التحقيق في الواقعة، وطلبت تحريات جهات الأمن في الواقعة والوقوف على ملابساتها وأسبابها.

من جانبه وجه رئيس حي غرب شبرا الخيمة، بإخطار الإدارة الهندسية بالحي، لعمل المعاينة اللازمة وإعداد تقرير بالواقعة واتخاذ اللازم.

انهيار سور مصنع

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