للخروج من النفق المظلم.. الكرة المصرية على طريق الإصلاح.. إعادة الحياة للملاعب بعودة الجماهير بشكل كامل.. انتهاء الدورى 15 أغسطس والموسم المقبل سيكون استثنائيا.. وصلاح فى معسكر الفراعنة

تطورات كبيرة شهدتها الساحة الرياضية فى مصر خلال الساعات الماضية من أجل إعادة الحياة إلى الملاعب وتنظيم مسابقة الدورى للخروج من النفق المظلم الذى أرهق اللاعبين على مدار المواسم السابقة، وكان له تأثير سلبى على مستوى المنتخبات الوطنية لكرة القدم فى جميع المراحل العمرية حتى المنتخب الأول.



وتسير الكرة المصرية علي طريق الإصلاح من اجل تهيئة الظروف المناسبة لإعداد منتخبات قوية

انتهاء الموسم 15 أغسطس.. والدوري القادم "استثنائي"

وكشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية، أن الدورى الحالى سينتهى يوم ١٥ أغسطس المقبل والموسم المقبل سيكون استثنائيًا.

وأضاف "دياب": سيكون نظام مسابقة الدورى الممتاز بداية من الموسم المقبل مختلفا للخروج من النفق المظلم؛ مشيرًا إلى سعى الرابطة إلى توافق الدورى المصرى مع الدوريات الأخرى وينتهى فى شهر مايو مثل جميع الدوريات فى العالم.



صلاح فى معسكر المنتخب

على صعيد آخر؛ نجح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فى إنهاء الخلاف بين محمد صلاح كابتن منتخب مصر والمحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى والجهاز الفنى للفراعنة بقيادة حسام حسن، والتأكيد على تواجد اللاعب فى معسكر منتخب مصر المقبل، الذى ينطلق وفق الأجندة الدولية ١ يونيو حتى ١١ يونيو.

وأعلن الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام حسن عن تجمع المنتخب الأول يوم ٢٨ مايو الجارى بعد انتهاء مباريات الدورى التى تقام يوم ٢٧ من نفس الشهر.



زيادة الجماهير

من ناحية أخرى؛ وافقت كل الجهات المعنية ووزارة الداخلية خلال الاجتماع الذى جمع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بحضور ممثلى الاتحاد المصرى لكرة القدم ورابطة الأندية وكل الجهات المعنية على زيادة الحضور الجماهيرى فى الأدوار التمهيدية للبطولات الأفريقية.

بالإضافة إلى السماح بالحضور الجماهيرى كاملا بالبطولات الأفريقية بالأدوار نصف النهائية والنهائية للأندية المصرية المشاركة فى هذه الأدوار بالطاقة الاستيعابية وبحضور جماهيرى كامل العدد.

أما فيما يخص الحضور الجماهيرى بالمباريات المحلية بمصر؛ فقد تم الاتفاق علي زيادة الحضور الجماهيرى إلى ٣٠ ألفًا من الجمهور باستادات القاهرة وبرج العرب، وباقى الاستادات الأخرى يتم الحضور الجماهيرى بالطاقة الكاملة للاستادات.

على أن تقوم الجهات التنفيذية لاتحاد الكرة ورابطة الأندية بوضع الضوابط الخاصة بالتوعية الجماهيرية الخاصة لحضور المباريات وضبط السلوك الجماهيري، وفقا لأحكام قانون الرياضة رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧، فيما يخص المنظومة الجماهيرية، ووفقا للقوانين ولوائح العمل المنظمة لاتحاد الكرة ورابطة الأندية.