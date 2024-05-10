ads
الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

الأمم المتحدة تحث الأطراف على بذل قصارى جهدهم للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

رئيس الجمعية العامة
رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، دينيس فرانسيس، إن الوضع في الشرق الأوسط يتدهور بشكل مخيف جراء التصعيد بغزة، و يجب العمل على حماية المدنيين وإطلاق سراح المحتجزين في غزة بلا شروط، حسبما أفادت قناة القاهرة الاخبارية منذ قليل في نبأ عاجل.

وأضاف خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت على مشروع قرار جديد بشأن أحقية دولة فلسطين بالعضوية الكاملة، "أحث الأطراف على بذل قصارى جهدهم للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة".

وجدد الفلسطينيون مسعاهم لنيل عضوية الأمم المتحدة الكاملة، بما يعني اعترافاً عملياً بدولة فلسطينية، بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو في مجلس الأمن ضد ذلك المسعى الشهر الماضي.

ويعد التصويت الذي ستجريه 193 دولة عضواً في الجمعية العامة اليوم بمثابة استطلاع عالمي للدعم الذي يحظى به الفلسطينيون.

 

إطلاق سراح المحتجزين إطلاق النار في غزة الجمعية العامة للأمم المتحدة العضوية الكاملة المحتجزين الولايات المتحدة دولة فلسطين فلسطين وقف اطلاق النار في غزة