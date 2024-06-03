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الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على منزلين شرق خان يونس إلى 10 شهداء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، بارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 10 شهداء بينهم 3 أطفال جراء القصف الإسرائيلي على منزلين لعائلتي "البريم" و"أبو خاطر" شرقي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

ومنذ قليل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة الشرقية من مدينة نابلس من حاجز عورتا بمرافقة جرافة إسرائيلية  .

وأصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة إذنا غرب محافظة الخليل، وداهم جنود الاحتلال البلدة، وأطلق الاحتلال القنابل المسيلة للدموع على الفلسطينيين.

القصف الاسرائيلي استهداف منزلين شرق خان يونس استشهاد 10 فلسطينيين استشهاد 3 أطفال