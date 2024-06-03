تعرف على مصير أموال التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون

منذ بدء تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء على ارض الواقع يوم 7 مايو الماضي، 2024، بعد إعلان الحكومة عن موعده، يبحث الكثير من المواطنين عن شروط التصالح في مخالفات البناء، والرسوم المطلوبة وكيفية السداد وتقديم الطلب.

ويتساءل الكثير من المواطنين عن مصير أموال التصالح ومن المستفيد بها في الدولة ولمن تذهب

وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» مصير أموال التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون فيما يلي:

نص القانون على أن تؤول نسبة (3 %) من المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة كل حسب نطاق ولايته لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات.

وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفئات المشار إليها. وتؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يخصص منها لصالح الجهات النسب الآتية:

أ- نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

ب- نسبة (39%) لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة محل التصالح لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية، وذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية.