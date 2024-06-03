تعرف على.. استثناء مباني القرى من شرط واجب في المدن للتصالح في مخالفات البناء

تواصل المحافظات تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، ويبحث الكثير من المواطنين عن شروط التصالح وكيفية تقديم الطلب، وما هي رسوم التصالح والفئات المستثناة من تقنين الأوضاع في المدن والقرى

وكفل قانون التصالح في مخالفات البناء، مزايا للقرى وتوابعها بشأن التصالح وتقنين أوضاع المباني محل المخالفة، عكس المدن.

وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» الأوضاع المستثناة في القرى بخلاف المدن بشأن إصدار التراخيص فيما يلي:

ونص قانون التصالح في مخالفات البناء على القرى وتوابعها، من إصدار تراخيص البناء، دون طلاء الواجهات القائمة وغير كاملة التشطيب للمبنى محل المخالفة.

ووفقا للقانون، لا يجوز قبول التصالح وتقنين الأوضاع إلا بعد الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويستثنى من ذلك القرى والتوابع.

ونصت المادة 9 من قانون التصالح على أن تصدر السلطة المختصة، أو من تفوضه، قرارًا بقبول التصالح وتقنين الأوضاع بحسب الأحوال، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من ذا القانون.