زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب وسط اليابان

أفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية صباح اليوم الاثنين، بوقوع زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر وسط البلاد، دون تحذيرات من وقوع موجات تسونامي.

وضرب الزلزال الذي شعر به السكان الساعة 6:31 صباحا (21:31 بتوقيت جرينتش الأحد)، شبه جزيرة نوتو بمقاطعة إيشيكاوا التي سبق أن تضررت بشدة من زلزال آخر في الأول من يناير أسفر عن مقتل أكثر من 230 شخصا.

وأصدرت الحكومة اليابانية تحذيرا طارئا من وقوع توابع للزلزال في مقاطعة إيشيكاوا.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن "الزلزال أعقبه بعد حوالي 10 دقائق هزة ثانية أصغر بقوة 4.8 درجة في نفس المنطقة".

وذكرت السلطات اليابانية أنه "لا يوجد مخاوف من تشكل موجات تسونامي بعد الزلزال الذي ضرب مقاطعة إيشيكاوا"، دون ذكر تفاصيل حتى الآن عن أضرار مادية أو بشرية نتيجة الزلزال.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كيه" أن "مسؤولين محليين قالوا إنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار، لكنهم ما زالوا يجمعون المعلومات حول ذلك".

وأكدت الشركة المشغلة لمحطة "كاشيوازاكي- كاريوا" للطاقة النووية في المنطقة أنها "علقت عملياتها للتحقق من الأضرار"، وفقا لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.