ads
الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب وسط اليابان

زلزال يضرب اليابان
زلزال يضرب اليابان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية صباح اليوم الاثنين، بوقوع زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر وسط البلاد، دون تحذيرات من وقوع موجات تسونامي.

وضرب الزلزال الذي شعر به السكان الساعة 6:31 صباحا (21:31 بتوقيت جرينتش الأحد)، شبه جزيرة نوتو بمقاطعة إيشيكاوا التي سبق أن تضررت بشدة من زلزال آخر في الأول من يناير أسفر عن مقتل أكثر من 230 شخصا.

وأصدرت الحكومة اليابانية تحذيرا طارئا من وقوع توابع للزلزال في مقاطعة إيشيكاوا.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن "الزلزال أعقبه بعد حوالي 10 دقائق هزة ثانية أصغر بقوة 4.8 درجة في نفس المنطقة".

وذكرت السلطات اليابانية أنه "لا يوجد مخاوف من تشكل موجات تسونامي بعد الزلزال الذي ضرب مقاطعة إيشيكاوا"، دون ذكر تفاصيل حتى الآن عن أضرار مادية أو بشرية نتيجة الزلزال.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كيه" أن "مسؤولين محليين قالوا إنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار، لكنهم ما زالوا يجمعون المعلومات حول ذلك".

وأكدت الشركة المشغلة لمحطة "كاشيوازاكي- كاريوا" للطاقة النووية في المنطقة أنها "علقت عملياتها للتحقق من الأضرار"، وفقا لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.

زلزال وسط اليابان موجات تسونامي